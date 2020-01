Un miliardario giapponese regala 8 milioni di euro ai suoi follower come esperimento sociale

12 Gennaio 2020 – 12:03

(foto: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images)I soldi non fanno la felicità? È ciò che vuole indagare il miliardario imprenditore e collezionista giapponese Yusaku Maezawa, che ha deciso di regalare ben 8.222 euro a testa a mille dei suoi follower su twitter selezionati in maniera casuale. Come riporta Reuters, il miliardo di yen (equivalente a 8,2 milioni di euro totali) messo sul piatto dall’imprenditore rappresenta un esperimento sociale volto a valutare l’impatto del denaro sulla produttività e la felicità di chi lo riceve.

Unico requisito per essere tra i potenziali fortunati è aver ritwittato un suo post del primo gennaio scorso. Chi verrà selezionato per ricevere questi soldi, inoltre, sarà anche monitorato nella sua vita quotidiana attraverso dei sondaggi regolari che serviranno a capire in che modo la somma ha inciso sulla loro vita, sul loro lavoro e sulla loro felicità.

Con questa scelta, l’imprenditore punta ad attrarre l’attenzione di studiosi ed economisti, e in un tweet recente esprime la speranza che l’esperimento che sarà messo in atto in Giappone possa poi avere una risonanza internazionale e magari possa essere replicato anche in altri paesi da altri imprenditori.

My 10 billion yen giveaway project has been spreading rapidly worldwide. Will people’s lives and labor productivity improve when given BI-like income or temporary benefits? This will be a social experiment conducted in Japan that’ll draw global attention. https://t.co/IVU1okfn2X

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 10 gennaio 2020

In particolare, il magnate giapponese collega questa iniziativa con il dibattito sul reddito minimo universale, che con la sempre più massiccia introduzione delle tecnologie e dell’automazione industriali è diventato un argomento discusso anche dalla politica, oltre che dagli imprenditori.

Ma non è la prima volta che Yusaku Maezawa, famoso anche perché sarà il primo passeggero privato a compiere un viaggio spaziale intorno alla Luna con il progetto SpaceX di Elon Musk, fa una cosa simile. Il presidente del sito di shopping online Zozo Inc., infatti, aveva già regalato un milione di yen (poco più di 8mila euro) a 100 fortunati follower che anche in quel caso avevano retwittato un suo messaggio dopo essere diventati follower della sua azienda di moda.

