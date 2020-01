I personaggi di Mortal Kombat 11, spiegati da chi li ha creati

12 Gennaio 2020 – 12:22

Nella primavera del 2019 Mortal Kombat, la serie di videogiochi picchiaduro ad alto tasso di brutalità, si è arricchita di un nuovo capitolo, l’undicesimo. In questo video scopriamo con Ed Boon, uno dei creatori della serie dalle origini, tutti i personaggi presenti nel nuovo gioco. Naturalmente alcune sono vecchie conoscenze che ritornano: come nel caso di Baraka, che – introdotto nel secondo Mortal Kombat – è uno degli idoli assoluti per i fan. Come spiega Boon, il guerriero Tarkata ha dalla sua una lunga storia ormai ultraventennale, ma nel nuovo episodio è anche oggetto di un grosso miglioramento dal punto di vista grafico.

Alcuni personaggi, come Erron Black e D’vorah sono invece apparsi nell’episodio precedente e ritornano. Un personaggio nuovo, decisamente interessante, è invece Geras, un servitore di Kronika. Non può essere davvero ucciso: muore temporaneamente, al limite, ma poi torna in gioco e di fatto ha un suo peculiare rapporto con lo svolgimento degli eventi. Il fatto che possa riavvolgere il nastro del tempo è sicuramente un trick di tutto rispetto, ma comporta peculiari sfide per sviluppatori e designer.

Come spiega Boon, parlando di altri protagonisti (come la revenant Jade e il cibernetico Jax) sono tanti gli aspetti da valutare per creare personaggi unici, e in alcuni casi anche visivamente molto realistici (come Jacqui Briggs ad esempio). Piccola chicca per intenditori: Boon ha prestato la sua voce a Jax, già presente nel secondo capitolo di Mortal Kombat. Era suo quel distintivo “Gotcha”.



