5 fumetti che raccontano l’Iran

11 January 2020 – 7:30

Gli occhi del mondo sono puntati sui rapporti tra Stati Uniti e Iran. Saranno i toni adottati dal presidente Donald Trump e le reazioni di Teheran a decidere il corso delle relazioni tra i due Paesi: ci sarà una de-escalation, come molti ritengono, o ci attendono nuovi sviluppi forieri di ulteriore instabilità? E se anche l’Iran ci appare lontano, è certo che le sorti del Medioriente saranno sempre più destinate a riverberarsi sul mondo intero. In attesa di conoscere le sorti del conflitto, ecco 5 graphic novel che raccontano l’Iran, per aiutarci a renderlo un po’ più vicino e comprensibile.

Persepolis, di Marjane Satrapi

La graphic novel che ha fatto conoscere Teheran e la rivoluzione islamica al mondo. La storia del Paese dagli anni ’80 a oggi è vista attraverso gli occhi di una bambina che cresce e diventa una giovane adolescente in un Paese che cambia sotto i suoi occhi. Marji nasce in una famiglia benestante e progressista. Impegnata nelle proteste pubbliche contro lo Sha, assiste impotente all’ascesa del regime fondamentalista. Il nuovo governo inizia una rigida riforma della società iraniana, che ha effetti profondi sulle donne e sui rapporti tra stato, società e religione.

Un libro denso in cui Marjane riversa tutta la propria storia, mostrandoci la guerra tra Iraq e Iran, i rapporti con la famiglia, un matrimonio infelice, una vita rischiosa condotta per metà come espatriata in Europa (Rizzoli Lizard, 354 pp, 24 euro).

Una metamorfosi iraniana, di Mana Neyestani

Basta una parola sbagliata, una singola parola scritta nella vignetta di un fumetto per bambini, e l’autore Mana Neyestani si ritrova in carcere insieme all’editore della rivista su cui pubblica le proprie opere. Quella parola, messa in bocca a uno scarafaggio parlante, era in azero, la lingua di un popolo di origine turca inviso al regime di Teheran. Mana è detenuto per due mesi, sinché non ottiene un permesso di scarcerazione temporaneo che gli offre l’opportunità per fuggire insieme alla moglie. Sarà l’inizio di un lungo e pericoloso viaggio attraverso gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia, la Cina, la Malesia e infine Parigi (Coconino Press, 197 pp, 19 euro).

Ninna nanna a Teheran, di Nassim Honaryar

Dove Persepolis racconta la vita di una ragazza agiata, Ninna nanna a Teheran descrive la ben più dura esistenza dei ragazzi di strada nella capitale dell’Iran. In un mondo dove nascere poveri e soli può rivelarsi fatale, un gruppo di bambini di Teheran deve sopravvivere senza altro aiuto che non la propria determinazione e una pistola scambiata clandestinamente. Quando anche questo non basta, ecco che in soccorso dei ragazzi arriva la fantasia, l’immaginazione, l’apertura di squarci fantastici verso realtà che promettono la salvezza.

Un fumetto carico di realismo magico, che mostra la miseria e la bellezza di Teheran dagli occhi di un’autrice trasferitasi dall’Iran in Italia, a Bologna (Rizzoli Lizard, 160 pp, 17 euro).

Zahra’s paradise, di Amir Soltani, Khalil

Zahra’s Paradise è nato come webcomic ed è cresciuto sino a diventare una vera e propria graphic novel. Iran, 2009. Un giovane attivista sparisce durante le contestate elezioni presidenziali che vedono Ahmadineijad confermato al potere. La madre, Zahra, il fratello e gli amici si preparano ad affrontare l’ardua ricerca di un desaparicido politico. Una vicenda che richiama fatti di cronaca iraniani e prende il titolo dal più grande cimitero dell’Iran, Behesht-e Zara, a Teheran.

Il webcomic è stato prodotto da due artisti e un editore espatriati, che hanno scelto di firmarsi con pseudonomi e rimanere anononimi per evitare ritorsioni o ripercussioni (Rizzoli Lizard, 176 pp, 17,50 euro).

Pollo alle prugne, di Marjane Satrapi

Ritorna inevitabilmente la più nota autrice iraniana di fumetti, Marjane Satrapi, con una delle sue ultime opere, divenuta anche un film da lei co-diretto nel 2011 insieme al regista francese Vincent Paronnaud. Un libro meno intenso e vissuto, eppure interessante rappresentazione della mentalità e della cultura iraniana. Il musicista Nasser-Ali perde la voglia di vivere quando la moglie rompe il suo violino durante un litigio. Deciderà di giacere inerte a letto e lasciarsi morire. I suoi otto giorni di deliquio sono contrassegnati da visioni del passato, del presente e di un futuro possibile ma evanescente, che gli daranno modo di esaminare la propria vita, il proprio rapporto con la famiglia, e un amore negato ma mai sopito (Rizzoli Lizard, 96 pp, 15 euro).

