Smartphone solo a 21 anni, l’idea del Vermont

10 January 2020 – 12:29

Nel Vermone una proposta di legge che mira a proibire l’utilizzo dello smartphone al di sotto dei 21 anni: non ci crede nemmeno chi l’ha firmata.

