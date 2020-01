Smartphone Android con malware incluso: è americano

10 Gennaio 2020 – 16:48

I telefoni finanziati dal governo USA per le famiglie a basso reddito contengono del malware non rimovibile: il caso che sta facendo il giro del web.

