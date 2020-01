SIAE: blockchain per tracciare il copyright su 5G

10 January 2020 – 16:14

La SIAE si aggiudica un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico per creare un sistema di tracciamento del copyright su 5G con blockchain.

