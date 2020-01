Questo “microonde al contrario” raffredda le bevande in un minuto

10 January 2020 – 13:10

Il dispositivo impiega 60 secondi per raffreddare una birra fino a 10 gradi, ma può occuparsi di qualunque tipo di bevanda portandola anche a temperature più basse. Presentato al CES di Las Vegas in forma di prototipo, ora è in fase di finanziamento su Indiegogo e arriverà sul mercato ad agosto del 2020.Continua a leggere



Il dispositivo impiega 60 secondi per raffreddare una birra fino a 10 gradi, ma può occuparsi di qualunque tipo di bevanda portandola anche a temperature più basse. Presentato al CES di Las Vegas in forma di prototipo, ora è in fase di finanziamento su Indiegogo e arriverà sul mercato ad agosto del 2020.

Continua a leggere Il dispositivo impiega 60 secondi per raffreddare una birra fino a 10 gradi, ma può occuparsi di qualunque tipo di bevanda portandola anche a temperature più basse. Presentato al CES di Las Vegas in forma di prototipo, ora è in fase di finanziamento su Indiegogo e arriverà sul mercato ad agosto del 2020.

Fonte: Fanpage Tech