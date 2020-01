PayPal compra Honey, ma per Amazon è un pericolo

10 Gennaio 2020 – 13:48

Secondo Amazon l’estensione Honey, appena acquisita da PayPal con un investimento da ben quattro miliardi, costituisce una minaccia per la sicurezza.

