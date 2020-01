Il laptop di Samsung con lo schermo che si allunga

10 Gennaio 2020 – 13:48

Presentazione a porte chiuse per il prototipo di laptop Samsung dotato di uno schermo in grado di ampliare la propria larghezza fino al 50%.

The post Il laptop di Samsung con lo schermo che si allunga appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico