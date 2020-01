Fortnite, ecco il bug che permette di eliminare facilmente gli avversari

10 January 2020 – 13:21

Sulla piattaforma Reddit è stato pubblicato un video della durata di 50 secondi che mostra un bug di Fortnite da potere sfruttare per eliminare facilmente i nemici durante le partite. Un’azione non del tutto immediata, poiché per compierla è necessario avere una buona padronanza delle meccaniche di gioco.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech