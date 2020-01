CES 2020: ecco DG1, la prima scheda video di Intel

10 January 2020 – 15:30

Il chipmaker ha scelto il CES 2020 di Las Vegas per mostrare ufficialmente Intel DG1, la prima scheda video dedicata realizzata dal gruppo.

