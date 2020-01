C’è un libro secondo cui Trump è un “eroe dell’ambiente” (e Trump dice di volerlo leggere)

10 January 2020 – 17:34

(foto: Drew Angerer/Getty Images)Poco importa se proprio qualche giorno fa ha annunciato nuove politiche potenzialmente dannose per il clima: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, se gli viene chiesto, si ritiene un ambientalista, un uomo “che ha a cuore l’ambiente”, una persona che pensa “sia un tema molto serio”. Rispondendo a un giornalista in conferenza stampa di queste ore – la domanda era: “Pensa ancora che la crisi climatica sia un’invenzione?” – ha citato anche un libro che nel titolo lo definisce “un eroe ambientalista”, scritto da un suo precedente consigliere e auto-pubblicato. Un libro – fa sapere il tycoon – che intende comprare, ma che a ben pensarci ha già (“è nella stanza accanto”, si è poi corretto) – ma deve iniziare a leggerlo. E vuole farlo.

Sì, tutto questo non ha alcun senso.

Trump at presser: ‘Somebody wrote a book that I’m an environmentalist. It actually called me ‘The Environmentalist,’ actually, before I did this. But they wrote a book. I’d like to get it. I have it in the other office. I’ll bring it to my next news conference, perhaps’

— Timothy Cama (@Timothy_Cama) January 9, 2020

Verrebbe da sorridere, a pensare al fatto che il presidente Usa ha più volte detto che il cambiamento climatico è una bufala e ha portato il suo paese a uscire dagli accordi climatici di Parigi (non presenziando, di conseguenza, all’ultima conferenza sul clima Cop25 di Madrid). Ma la vera notizia, commenta il Guardian, è che Trump legge. “Non legge né scrive alcun libro” aveva dichiarato uno dei suoi ghostwriter all’Independent due anni fa. Se il soggetto è lui, però, sembra disposto a prendere un libro in mano. E, anzi, quasi quasi la prossima volta lo porterà con sé in conferenza stampa per dimostrare che l’ambiente è un tema che ha a cuore.

White House confirmation – the book Trump intends to read is indeed ‘Donald J. Trump: An Environmental Hero,’ by Ed Russo https://t.co/BRkzI0rpC2

— Lisa Friedman (@LFFriedman) January 9, 2020

Lisa Friedman del New York Times ha scoperto il titolo e lo ha confermato su Twitter. Il libro in questione è Donald J. Trump: An Environmental Hero ed è stato scritto da Edward Russo, che è stato un consigliere in materia ambientale del presidente fino all’anno scorso; un ruolo che secondo E&E News, ha continuato a svolgere informalmente. Russo è un ambientalista anomalo, diciamo, che supporta la politica di Trump e scrive che il presidente “è un uomo che non ha a cuore solo il successo, ma l’impatto del successo nel mondo”.

Il libro in realtà è stato auto-pubblicato dall’autore quattro anni fa, nel 2016. In quel momento il Miami Herald aveva intervistato Russo che aveva parato di alcune parti della sua opera in difesa di Trump. Ad esempio, vi si legge che Trump voleva ridurre l’altezza di alcune mangrovie in un campo da golf di Miami che voleva acquistare. Le mangrovie sono ottime per assorbire il carbonio, e tagliarle del tutto sarebbe qualcosa che un eroe ambientale non farebbe mai. Russo dice che piuttosto “guarderebbe quelle mangrovie e ne migliorerebbe la qualità”.

Ci vuole dunque poco a capire il tenore del libro e lo spessore della difesa delle politiche green di Trump. Come riporta Gizmodo, una giornalista che ha intervistato Russo nel 2017 aveva deciso infine di non far uscire l’articolo per l’infondatezza di tutte le sue affermazioni. Eppure, a giudicare da varie recensioni online, il tomo sembra offrire un punto di vista diverso da come Trump viene dipinto dai media sulla questione ambientale. Un punto di vista che forse non considera, fra le tante cosucce di poco conto, che gli Stati Uniti sono tra i primi dieci paesi con effetti più mortali a causa dell’inquinamento. Ben venga un eroe, dunque, no?

a bit of background: i interviewed the author (who consulted for Trump for years) early on in 2017 and held off on the story. he made so many unsubstantiated claims that I was worried the attention would just give it more oxygen https://t.co/h6MVcUXpIp pic.twitter.com/atHbe91REN

— Rebecca Leber (@rebleber) January 9, 2020

