A Milano arriva il primo distributore automatico interamente digitale e cashless

10 January 2020 – 12:13

Scordatevi le monetine, il futuro dei pagamenti digitali passa anche dai distributori automatici di bevande e snack. L’azienda italiana Serim, specializzata nell’installazione e nella manutenzione di vending machine, in partnership con Nescafé e l’azienda di servizi finanziari Satispay, ha infatti inaugurato a Milano il primo distributore completamente cashless.

Si tratta di una vending machine digitale installata lungo la pensilina del Passante ferroviario di Porta Venezia, e permette di pagare il proprio caffè o gli altri prodotti soltanto tramite carta di credito o con lo smartphone, grazie a sistemi di pagamento digitali e all’applicazione per i pagamenti di Satispay. Inoltre, a rendere ancora più veloce le transazioni c’è il vantaggio di poter utilizzare i sistemi contactless, previsti dalla maggior parte delle carte di credito o debito per pagamenti che non superino mediamente la cifra di 25 euro.

Ma non è soltanto una questione di rapidità. Infatti, come afferma Bruno Mazzoleni, presidente di Serim, “il concetto è togliere la moneta dalla distribuzione automatica evitando problemi di inceppamento, di resto e mancata erogazione. In questo modo abbiamo un’erogazione più sicura e garantita, il cui servizio viene migliorato e percepito in modo positivo”. Nel caso del distributore automatico completamente digitale, infatti, la transazione avviene soltanto quando il prodotto è stato effettivamente erogato.

L’inaugurazione della prima vending machine cashless dà avvio a un periodo di sperimentazione che durerà tra i due e i tre mesi, e nel quale si studieranno i comportamenti dei clienti, così da iniziare poi a installare i distributori digitali anche in altre stazioni del Passante Ferroviario e altri luoghi.

Ad oggi Serim è presente con circa 18mila distributori in cinque regioni italiane (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana), e la partnership con Nescafé si sta consolidando sempre più anche sulla selezione di prodotti di alta qualità. Inoltre, l’accordo con Satispay permette di sfruttare anche uno dei metodi di pagamento digitali che si sta diffondendo di più in Italia, e che era già entrato nel circuito dei distributori di Serim in via sperimentale per quanto riguarda le vending machine in ufficio.

