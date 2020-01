Windows 10, la Preview Build 19541 agli Insider

9 Gennaio 2020 – 10:48

Al via il rilascio della Insider Preview Build 19541 di Windows 10 nel Fast Ring: in questo articolo le novità introdotte da Microsoft.

The post Windows 10, la Preview Build 19541 agli Insider appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico