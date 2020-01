Twitter introduce una funzione per bloccare tutte le risposte ai tweet

9 Gennaio 2020 – 15:03

Il logo di Twttr, l’app di beta pubblica di Twitter (fonte: Twitter)Al Ces di Las Vegas Twitter ha presentato una serie di modifiche alla sua piattaforma, in fase di test o pronte per venire presentate al suo pubblico. La principale – e quella che ha fatto più discutere finora – riguarda la possibilità data all’utente di controllare chi può rispondere ai suoi tweet, introducendo un’opzione che permette di filtrare gli utenti di Twitter a cui viene data la possibilità di rispondere ai propri messaggi.

Le nuove impostazioni introdurranno quattro diciture, corrispondenti ad altrettanti livelli di apertura: “Global” permetterà a tutti di rispondere; “Group” attiverà risposte da account seguiti dall’utente e persone menzionate; “Panel” servirà a far rispondere solo chi si trova menzionato, mentre “Statement” chiuderà del tutto ogni possibilità di reply.

“Vogliamo che le persone si sentano al sicuro nel prendere parte alla conversazione su Twitter”, ha spiegato la società in una nota, riferendosi alle accuse di cyber-bullismo che si è spesso trovata ad affrontare.

Le modifiche alle conversazioni e ai thread

A un anno di distanza dalla presentazione dell’applicazione di beta pubblica Twttr, che consente a Twitter di sviluppare e sperimentare separatamente nuove funzionalità senza apportare modifiche alla piattaforma principale, la società ha raccolto sufficienti dati per portare quanto creato da Twttr su Twitter.

Oltre che di reply, Twitter a Las Vegas ha parlato anche di modifiche che verranno applicate a Twitter e permetteranno di seguire meglio le discussioni createsi in risposta ai tweet, evidenziando i singoli thread consentendo agli utenti di vedere quando l’autore del tweet originale sta rispondendo. Twitter, inoltre segnalerà all’interno delle conversazioni le persone seguite dall’utente, e quelle che hanno ottenuto il badge di account verificato.

Così facendo, su Twitter sarà possibile capire meglio con chi si sta parlando all’interno di una conversazione grazie anche a maggiori informazioni sul tweet in questione e a un layout che aiuterà visivamente a capire la successione delle risposte.

La moderazione delle reply

Tramite i test effettuati su Twttr, il social network ha già implementato la funzionalità che permette all’autore di un tweet di moderarne le risposte, come si diceva, nascondendo a suo piacimento gli utenti che reputa molesti o troll.

Twitter permetterà di gestire i partecipanti alla conversazione una volta creato il tweet Twitter ha in programma di testare lo strumento di selezione delle risposte nel primo trimestre del 2020, monitorarne l’utilizzo e apportare eventuali modifiche se necessario prima di distribuirlo.

Come sottolinea Tech Crunch, alcuni esperti hanno però fatto notare a Twitter che questa nuova funzionalità permetterebbe ai politici di nascondere i commenti critici degli utenti che non li sostengono creando così una vera e propria opera di censura. Per tutta risposta Twitter ha emesso un comunicato nel quale si legge che il suo intento è quello di “aiutare le persone a sentirsi al sicuro partecipando alla conversazione su Twitter, dando loro un maggiore controllo sulle conversazioni che iniziano”.

Negli Stati Uniti il problema potrebbe essere controllato dalla legge, creata a gennaio 2018, che vieta ai politici di bloccare gli utenti sui social network – ma nel resto del mondo il problema persisterebbe.

Twitter avrà quindi il compito di trovare una soluzione che eviti di limitare il dibattito politico zittendo gli avversari o gli utenti scomodi.

