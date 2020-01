Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi di Luna del 10 gennaio

9 January 2020 – 11:43

(Foto: Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)Ad aprire le danze del 2020, insieme alle Quadrantidi, c’è anche la Luna. Il 10 gennaio, infatti, il nostro satellite diventerà protagonista assoluto dei nostri cieli con una eclissi di penombra. Uno spettacolo che sarà ben visibile dall’Italia, ma anche dall’Europa, Asia e Africa, e che durerà ben 4 ore circa: infatti, come racconta l’Unione astrofili italiani (Uai), l’eclissi comincerà alle 18:07, per raggiungere il picco alle 20:10 e terminare nel giro di un paio d’ore, intorno alle 22:00.

Ma cos’è un’eclissi lunare di penombra? Il fenomeno astronomico si verifica quando il nostro satellite, in fase di piena, transiterà nella parte più esterna del cono d’ombra (cono di penombra, appunto) che la Terra proietta nello Spazio. A differenza di una eclissi totale in cui l’ombra della Terra oscura completamente la Luna, quindi, in questo caso si verificherà solo un offuscamento e la Luna ci apparirà più scura e meno luminosa del solito, in modo però non simmetrico in quanto sarà via via più scura all’avvicinarsi del cono d’ombra del nostro pianeta.

Tempo permettendo, per ammirare al meglio l’eclissi di penombra del 10 gennaio prossimo non saranno necessari particolari accorgimenti: l’evento, infatti, sarà osservabile a occhio nudo, meglio se con l’aiuto di binocoli e telescopi, e bisognerà allontanarsi dalle fonti luminose, come quelle della città. Invece, per chi volesse rimanere a casa e godersi l’evento comodamente in poltrona, si potrà seguire la diretta sul sito Virtual Telescope Project, a partire dalle 17:00.

Chi, invece, vorrà godersi l’intero spettacolo non perdendo neanche un minuto dovrà puntare lo sguardo a Est verso le 17:00 (orario in cui il Sole tramonta nella direzione opposta, a Ovest). In quel momento la Luna sorgerà e ci apparirà come una normale Luna piena. Ma poco più di un’ora dopo vedremo cominciare l’eclissi, quando un velo sembrerà coprire la faccia del nostro satellite.

