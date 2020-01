Spiavano le case degli utenti, licenziati da Ring

9 January 2020 – 10:22

Arriva direttamente da Ring la conferma della misura: quattro dipendenti allontanati per aver spiato all’interno delle case degli utenti.

Fonte: Punto Informatico