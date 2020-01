Negozi vs e-commerce: la leva dell’automazione

9 Gennaio 2020 – 16:48

Una ricerca Capgemini dimostra come la guerra tra negozi tradizionali ed e-commerce abbia ancora molti aspetti da approfondire e valorizzare.

The post Negozi vs e-commerce: la leva dell’automazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico