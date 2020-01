Le foto del rover cinese Chang’e 4 sul lato nascosto della Luna

9 January 2020 – 11:35

Poco più di un anno fa, la sonda cinese Chang’e 4 è diventata la prima ad atterrare sul lato della Luna non visibile dal nostro pianeta: per celebrare questo anniversario, la Cina ha rilasciato una serie di dati scientifici e immagini catturate dal veicolo spaziale. Dal suo atterraggio il rover ha in realtà percorso poco più di 350 metri studiando le formazioni rocciose del nostro satellite, e grazie a una Terrain Camera montata nella parte superiore del lander ha fornito scatti ad altissima definizione, come potete vedere nelle foto di questa gallery.

La speciale macchina fotografica, morta alla fine del primo giorno lunare (circa 29,5 giorni terrestri), era in grado di ruotare di 360 gradi e ha fornito dettagliati e interessanti materiali di studio per gli scienziati.

