Lazarus: furto di crypto via Telegram, dalla Corea

9 January 2020 – 15:42

L’azione del gruppo nordcoreano Lazarus è evoluta, ma la finalità non cambia: colpire i sistemi delle vittime e sottrarre criptovalute.

