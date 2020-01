La nuova edizione di Huawei P30 Lite con selfie camera da 32 megapixel

9 January 2020 – 19:13

(Foto: Huawei)Ritorna con una versione migliorata e aggiornata il buon medio range Huawei P30 Lite che si presenta nuovamente con una ram ampliata, una memoria interna ottimizzata e una prestante selfie camera da ben 32 megapixel. Arriverà con in bundle le cuffiette Huawei Freelace e supporterà i servizi di Google.

Huawei P30 Lite si era visto quasi un anno fa a inizio 2019 e aveva venduto tanto grazie a un buon mix tra performance e basso prezzo. Qualcosa come 10 milioni di esemplari in meno di tre mesi. La “New Edition” prende come base il dispositivo noto senza cambiare design, aggiungendo due colori come peacock blue e midnight black e – soprattutto – dedicandosi a un potenziamento della parte hardware.

Si parte infatti dalla fotocamera frontale che sale a 32 megapixel con apertura f/2.0 e la speciale modalità super selfie night per più qualità anche in condizioni di luce scarsa. Triplo il sensore sul retro con lente grandangolare da 48 megapixel (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/2.4) e una lente bokeh dedicata da 2 megapixel. Immancabile il supporto dell’intelligenza artificiale.

Lo schermo è senza bordi da 6.15 pollici a risoluzione 2312 x 1080 pixel, si trova a bordo il processore Kirin 710 octa core con 6 gb di ram e 256 gb interni, mentre la batteria è da 3340 mAh con ricarica veloce a 18 watt.

A differenza del top di gamma Huawei Mate 30, che ha debuttato in ritardo per la ben nota querelle Trump vs Cina, ma nonostante ciò e la mancanza dei servizi di Big G è riuscito a vendere molto anche grazie alla pregevole fattura, P30 Lite di nuova generazione punterà su Android 9 con interfaccia proprietaria Emui 9.1 e, appunto, i Google Mobile Services.

La disponibilità in Italia è immediata per un prezzo di 349,90 euro. In promozione dal 9 gennaio al 9 febbraio si riceverà in regalo anche le cuffie in-ear bluetooth Huawei Freelace (valore 99,90 euro). Acquistandolo presso il Huawei Experience Store di Milano si avrà anche un capo della capsule collection Annakiki x Huawei, linea di abbigliamento creata dall’intelligenza artificiale proprietaria insieme alla stilista Anna Yang.

