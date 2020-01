Ecco il mini autobus elettrico e a guida autonoma che ti porterà in giro per la città

9 Gennaio 2020 – 20:28

Il concept è stato mostrato all’ultima edizione del CES di Las Vegas e rappresenta il modo in cui probabilmente ci si inizierà a muovere in città a partire dai prossimi anni. Nelle zone a traffico controllato questi veicoli potranno muoversi in autonomia, coordinandosi tra loro e facendo risparmiare tempo ai cittadini ed emissioni in atmosfera.

Fonte: Fanpage Tech