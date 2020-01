Android: sceglieremo tra DuckDuckGo, Info e Qwant

9 Gennaio 2020 – 19:48

Google ha svelato tra quali motori di ricerca potremo scegliere con il nuovo ballot screen di Android: DuckDuckGo e Info in tutti i paesi.

The post Android: sceglieremo tra DuckDuckGo, Info e Qwant appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico