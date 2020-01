Piccole donne: un film moderno e per tutti, lontano da buonismi e melò

Partiamo con lo sfatare un falso mito: Piccole donne non è in alcun modo un film per sole donne. Di sicuro non lo è il nuovo appassionante remake firmato da Greta Gerwig, dal 9 novembre al cinema. Le protagoniste sono sì quattro sorelle, ma affrontano temi e avventure universali in cui è facile immedesimarsi. Su tutti la difficoltà, crescendo, di rimanere fedeli a se stessi e ai propri sogni d’infanzia. La voglia e la necessità di affermarsi e trovare un posto nel mondo. L’ostinazione a scegliersi un proprio destino.

Incontriamo una Jo March inedita, decisamente diversa dalle versioni precedenti, ma ugualmente caparbia e ipnotizzante. Saoirse Ronan la interpreta con rara convinzione ed energia, sfoggiando tutta la sua bravura nel raccontare quella che di fatto è una storia di formazione e presa di coscienza del proprio talento. Meg, interpretata da Emma Watson, è invece simbolo di tutti coloro che scelgono di dedicarsi alla costruzione di una famiglia, barattando i sogni di gioventù con un presente fatto di fatica ma anche del calore degli affetti. Amy, una detestabile ma umanissima Florence Pugh, è l’emblema dell’ambizione, di chi non vuole accontentarsi e mira solo al meglio. E Beth, Eliza Scanlen, dà voce a quanti ogni giorno scelgono di stare un passo indietro, allergici ai riflettori, per dedicarsi in silenzio alle loro piccole grandi passioni (a Beth basta un pianoforte per essere felice).

La forza di Greta Gerwig sta quindi nel saper riattualizzare una storia datata 1868, servendosi di salti temporali gustosi e per nulla didascalici – i ricordi sullo schermo riaffiorano con naturalezza, come nella vita – e nel non puntare mai su facili sentimentalismi, anche nelle scene più drammatiche. Tutto il “rosa” della storia originale viene smorzato e trasformato in una tavolozza di colori diversi, oltre ogni genere e sesso. Lontano dal melò c’è spazio per ironia e autoironia, specie in Jo, nelle battute su zitellaggio e matrimoni di convenienza, ma sono solo dettagli nell’affresco di un personaggio eroico e memorabile a tutto tondo. La Jo della Ronan non si arrende mai e traina un’avventura corale coinvolgente che non cessa di emozionare chi la guarda.

Notevole anche la quota azzurra del film, rappresentata da due giovani attori di eccezione – l’operazione di svecchiamento del testo che compie la Gerwig è anche anagrafica, e funziona – ovvero Timothee Chalamet e Louis Garrel. Il primo è l’indimenticabile Laurie, pazzo di Jo e capace sulle prime di starle accanto senza pressioni, accettando e assecondando la sua priorità di affermarsi come scrittrice, per poi essere relegato in una modernissima, e per lui stretta, “friend zone“. Arguto, colto e sentimentalmente impacciato è invece il professor Bhaer, poco convinto dagli scritti di Jo e per nulla compiacente nei suoi confronti, per questo decisamente interessante. Ritroviamo poi la zia March che “non ha mai torto” a cui dà la giusta ruvidità e altezzosa presenza Meryl Streep, ed è un piacere scoprire Laura Dern nei panni della mamma delle Piccole Donne, immagine della madre ideale accogliente, generosa e mai giudicante.

Si resta catturati nella trama di vicende emotive di queste ragazze, si tifa per loro quando lottano per qualcosa in cui credono (come Jo che pretende un compenso adeguato per il suo romanzo) e viene voglia di seguire il loro esempio nel farsi sfibrare dalle proprie passioni come quando si era piccoli. Piccoli uomini o, in questo caso, piccole donne.

