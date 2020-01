Nove società di serie A finiscono nel mirino dell’Antitrust

8 January 2020 – 11:00

(foto: pixabay)La serie A finisce nel mirino dell’Antitrust. L’autorità garante ha infatti avviato nove procedimenti nei confronti di altrettante società di calcio della massima serie del campionato italiano per aver messo in atto delle “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite”. In particolare, l’Agcm ha riconosciuto queste pratiche scorrette verso i consumatori da parte di Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta.

Con i provvedimenti, ora l’Authority vuole valutare la possibile vessatorietà delle clausole inserite nei contratti di acquisto emessi dalle società sportive. Infatti, secondo il garante, alcune condizioni contrattuali andrebbero a ledere il diritto dei consumatori a ottenere un rimborso di parte dell’abbonamento o dell’intero biglietto in caso di chiusura dello stadio, e di ottenere un rimborso del biglietto o un risarcimento in caso di rinvio della partita, sia per cause imputabili alla società sia per cause indipendenti da essa.

Come si legge nella nota pubblicata dall’Antitrust, inoltre, già l’8 maggio scorso l’Authority aveva richiesto alle società di calcio un intervento volto a modificare quelle clausole potenzialmente vessatorie per i consumatori, perché andrebbero a ledere o impedire i diritti stabiliti dal Codice del consumo e avvantaggiando soltanto le società.

Fin qui, però, ad aver risposto positivamente alla richiesta di Agcm sono state soltanto le società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., che hanno effettivamente modificato le condizioni contrattuali proposte ai consumatori, rimuovendo le clausole contestate e garantendo quindi il loro pieno diritto a essere rimborsati in caso di annullamento o rinvio delle partite.

Le altre nove società, invece, non hanno provveduto ad adottare i cambiamenti richiesti tramite la moral suasion inviata dell’Autorità e quindi sono ora finite al centro dei provvedimenti avviati nei giorni scorsi. Alle misure dell’Antitrust potrebbe poi aggiungersi anche la denuncia da parte migliaia di tifosi, dato che, in caso di conferma dei comportamenti illeciti e lesivi verso i consumatori, il Codacons si farà promotore di una class action contro le società coinvolte.

