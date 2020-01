Mobilitazione per salvare i domini org da Ethos

8 Gennaio 2020 – 19:48

Nasce ufficialmente la Cooperative Corporation of ORG Registrants: obiettivo impedire la gestione dei domini da parte della società Ethos Capital.

The post Mobilitazione per salvare i domini org da Ethos appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico