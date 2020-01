Il gamepad grande come un portachiavi (che funziona davvero)

8 January 2020 – 7:19

Foto: 8bitdo.comPer tutti i giocatori sfegatati, arriva nel mercato un immancabile accessorio che si potrà portare praticamente ovunque. Infatti, dopo il mouse ispirato alla console NES, 8BitDo – marchio impegnato nella produzione di controller in stile retro – rilascia un vero gioiellino per gli amanti dei videogame: un gamepad dalle dimensioni di un comune portachiavi, perfettamente funzionante.

Il nuovo arrivato si chiama Zero 2, pesa solo 20 grammi e in 7,3 x 3,6 x 1,4 cm racchiude le funzioni essenziali di una tradizione controller di gioco senza fili con frecce direzionali, 4 pulsanti di azione, tasti frontali L/R e i classici Start e Select. Dotato di connettività bluetooth e batteria ricaricabile al litio, il gamepad può offrire fino a 8 ore di gioco con una ricarica completa che può essere effettuata tramite micro usb.

Inoltre, come specificato sul sito ufficiale, l’accessorio può collegarsi a varie tipologie di dispositivi, infatti, è compatibile con i sistemi operativi Windows e macOS, smartphone e tablet Android, Nintendo Switch – anche in versione Lite – e Raspberry Pi. Zero 2 è disponibile in rosa, giallo e turchese ma al momento è acquistabile solo su Amazon Usa e Uk a 19,99 dollari – circa 17 euro – e non abbiamo ulteriori dettagli in merito al rilascio e prezzo di listino nel nostro paese.

