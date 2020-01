Il balletto della Rai su Rula Jebreal

8 January 2020 – 12:10

Alla fine, la prima querelle di Sanremo 2020 si è conclusa in bene, almeno dal lato della libertà di espressione. Rula Jebreal, dopo lo stop che aveva sollevato tanta indignazione, potrà partecipare a una delle serata dell’Ariston, dove potrebbe tenere un discorso a proposito della violenza sulle donne.

La Jebreal è una giornalista palestinese con doppio passaporto israeliano e italiano. Da tanti anni si occupa di affari esteri, ha collaborato con i principali quotidiani italiani e americani, per cui ha seguito in particolare le questioni relative al conflitto israelo-palestinese e altri affari mediorientali come la guerra in Iraq. Per i suoi reportage ha vinto diversi premi giornalistici. Ma la Jebreal è anche un’attivista, da sempre impegnata nel campo dei diritti umani. Rappresenta un’Italia che parla di inclusione, tolleranza e integrazione, un’Italia che oggi è minoritaria in un momento storico in cui l’estrema destra sovranista catalizza circa un voto su due. E che dunque si preferisce silenziare, perché “scomoda”.

Rula Jebreal (Photo by Stefania D’Alessandro/Getty Images)Dev’esserci stato questo alla base della decisione della Rai, in un primo momento, di bloccare la sua partecipazione al festival di Sanremo. Secondo indiscrezioni, la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, avrebbe esitato per l’ideologia di sinistra della giornalista italo-palestinese, che avrebbe richiesto quanto meno una compensazione a destra. Come se parlare di violenza sulle donne o, più in generale, di diritti umani, richiedesse un contraddittorio. Ma che la Rai degli ultimi tempi abbia un retrogusto sovranista non lo scopriamo di certo ora. “La tentata censura a Rula Jebreal, che c’è stata, è la conferma che in Rai non è cambiato nulla. Il servizio pubblico è ancora totalmente asservito al vecchio governo”, ha evidenziato l’attuale segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. In effetti, la rete di stato nel 2019 si è contraddistinta per una posizione politica netta: le interviste ai neofascisti in prima serata, la sovraesposizione di Matteo Salvini con tanto di intervento dell’Agcom, le bufale sulla Svezia dove vige la Shari’a, gli attacchi a Fabio Fazio, ma anche gli strascichi post Sanremo 2019 e vittoria di Mahmood, con l’ex conduttore Claudio Bisio che ha parlato di “clima pesante”.

Le cose non sembrano cambiare nel 2020, con l’affaire Jebral. Che alla fine è stata autorizzata a partecipare, in quella che sembra più una pezza alle polemiche che si sono sollevate, che non una volontà effettiva di permettere a un personaggio di un tale spessore di poter dire la sua dal palco. In tutto questo, la Rai non ha fornito spiegazioni ufficiali a proposito della questione tutta, dal suo invito, passando per il rifiuto, fino all’ultimo dietrofront. Forse, in parte, ha anche cavalcato la polemica, per far sì che i riflettori iniziassero a puntarsi sull’imminente kermesse della musica. Ma lo ha fatto nel suo solito stile sbagliato, mettendo in gioco la libertà di espressione e usando peraltro un doppio standard. Sulla partecipazione di Rita Pavone, nuovo idolo della destra sovranista grazie ai suoi tweet anti-Greta Thunberg e anti-Pearl Jam, rei di aver parlato di accoglienza durante il loro ultimo concerto a Roma, non si è detto nulla nei corridoi di viale Mazzini.

Per rendersi conto che la censura della Jebral non sia tutto un “complotto buonista”, come direbbero alcuni, basta comunque verificare attraverso il migliore degli indicatori che abbiano in Italia quando succede un fatto simile. Il commento a riguardo dell’influencer Matteo Salvini. “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ariston”, ha dichiarato il capitano. Che ha confermato dunque la natura scomoda della giornalista per la fazione sovranista italica. Ecco perché la Rai lacchè di quest’ultima ha avuto paura a dare l’ok alla sua partecipazione. Non sia mai che una ventata di umanità potesse arrivare nelle case di milioni di italiani. Tutto è bene quel finisce bene comunque, la Jebral ci sarà. Aspettiamo ora con ansia di sapere chi verrà chiamato per bilanciare le sue parole, dal momento che anche sui diritti umani pare vigere la par condicio.

