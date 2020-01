Ecco come sarà l’iPhone SE 2, lo smartphone economico di Apple

8 Gennaio 2020 – 14:28

Il fantomatico telefono che dovrebbe prendere il posto del vecchio ma apprezzato iPhone SE sta per arrivare sul mercato. Le indiscrezioni parlano di un’uscita prevista per il mese di marzo, mentre l’identikit del dispositivo è ormai quasi completo. L’aspetto ricorda quello di iPhone 8, ma il processore è il più recente in circolazione.

Fonte: Fanpage Tech