Ces 2020, da Asics la scarpa smart che non ti fa stancare

8 January 2020 – 22:34

Las Vegas (Usa) – La potenza è nulla senza controllo, diceva un vecchio ma riuscito claim pubblicitario che paragonava gli pneumatici alle scarpe di un’atleta. Questo è quanto deve avere pensato la giapponese Asics nel presentare al Ces il concept di una scarpa che consentirà ai runner di acquisire dati essenziali a migliorare il proprio modo di correre.

La soletta sviluppata dalla startup nff in collaborazione con l’Istituto di Scienze Sportive dell’azienda, dove si studia l’innovazione di prodotto, è stata mostrata all’interno della Asics Evoride, la calzatura che arriverà sul mercato a febbraio ed è disegnata in particolar modo per permettere di a chi la indossa di risparmiare energia durante la corsa. Una volta indossata la scarpa smart, questa misura i dati impressi al suolo e fornisce a chi la indossa una serie di numeri che riguardano l’inclinazione della caviglia, la cadenza dei passi e altro ancora, utilizzando poi l’intelligenza artificiale per valutare la corsa e dare consigli su come renderla più efficiente. Anche se il design della calzatura che conterrà la soletta smart deve essere ancora rivelato, è sicuro che la scarpa debutterà entro il 2020 in mercati selezionati e nel 2021 in tutto il mondo.

L’innovazione proposta da Asics però non si ferma qui: l’azienda ha anche mostrato la propria tecnologia con cui è possibile analizzare la corsa indossando una qualsiasi scarpa, che è stata mutuata dai propri laboratori e portata su un normale tablet. Basta correre su un tapis roulant e girare un video a figura intera perché il software analizzi il modo in cui si appoggia il piede per terra in modo da avere una valutazione utile a scegliere la scarpa. La tecnologia è disponibile gratuitamente nei flagship store di Asics, ma i piani sono di pubblicare una app al più presto, con cui sarà più facile vedere come corriamo e scegliere la scarpa più adatta.

