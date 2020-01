3 cose possibili solo su WhatsApp Web che ti semplificheranno la vita

8 Gennaio 2020 – 14:28

Nonostante in molti siano convinti che utilizzare WhatsApp Web sia un metodo piuttosto limitato per accedere alla piattaforma, in realtà sfruttare il browser su qualsiasi computer potrebbe risultare piuttosto comodo per lo svolgimento di alcune operazioni, soprattutto relative alla propria produttività.



Fonte: Fanpage Tech