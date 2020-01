YouTube, da oggi maggiore protezione per i bambini

7 January 2020 – 15:56

La piattaforma di bigG annuncia novità ai termini di servizio per tutelare i più piccoli e la loro privacy: da valutare le conseguenze per i creator.

