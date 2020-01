Questa immagine degli incendi in Australia racconta ciò che sta succedendo (ma non è una foto)

7 January 2020 – 11:44

Di tutto si è detto e scritto negli ultimi giorni a proposito di questa immagine, pubblicata su Instagram la scorsa domenica 5 gennaio da un grafico di nome Anthony Hearsey, che vive a Brisbane in Australia ed è specializzato nella post-produzione di foto e nella realizzazione di rendering.

* Didn’t realise this would go viral PLEASE READ BELOW. * This is a 3D visualisation of the fires in Australia. NOT A PHOTO. Think of this as prettier looking graph. This is made from data from NASA’s FIRMS (Satellite data regarding fires) between 05/12/19 – 05/01/20. These are all the areas which have been affected by bushfires. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:5;c:137.4,-27.9;t:adv-points;d:2019-12-05..2020-01-05;l:dark_gray,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t Scale is a little exaggerated due to the render’s glow, but generally true to the info from the NASA website. Also note that NOT all the areas are still burning, and this is a compilation. This image is copyrighted by Anthony Hearsey. Please contact for usage. DONATE HERE – https://linktr.ee/lukebakhuizen?fbclid=IwAR1hxUc97BXMPIxjiJqcVW7uG8wlgkPLfyO2wVFLVRDSw5X6cXAGeBuikeM _ #bushfires #render #visualisation #data #3d #australia #climatechange #disaster #fire #infographic #cinema4d #graphic #nasa

Raccontiamo anzitutto di che cosa si tratta. Come peraltro ha scritto anche lo stesso Hearsey nella didascalia che accompagna il post sui social, l’immagine è una costruzione grafica realizzata a partire dai dati satellitari della Nasa (pubblicamente disponibili) relativi al progetto Firms, ossia il sistema di gestione globale delle informazioni sugli incendi. In pratica, sono stati aggregati tutti i dati che fanno riferimento all’Australia nell’ultimo mese – per la precisione dal 5 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 – e ne è stato ricavato un rendering che dà una suggestione della vastità dei roghi che hanno interessato il Paese in modo catastrofico nelle ultime settimane.

Quelli che non l’hanno capita

Fin qui non ci sarebbe alcun problema, se non fosse che nel tam tam tipico della viralità sui social si è progressivamente persa parte della didascalia relativa all’immagine. Passando di bocca in bocca (o di condivisione in condivisione, sarebbe meglio dire), ha iniziato a circolare l’idea sbagliata che l’immagine fosse in realtà uno scatto fotografico realizzato in una singola ripresa da un satellite della Nasa, o che addirittura a produrre la foto fossero stati gli astronauti in orbita sulla Stazione spaziale internazionale.

Insomma, molte persone hanno creduto che non si trattasse di un rendering grafico bensì di un’istantanea, convincendosi che l’attuale situazione australiana fosse ancora più drammatica di quanto effettivamente sia, con vastissimi incendi attivi contemporaneamente su gran parte del territorio nazionale. Al contrario invece, lo ribadiamo, l’immagine è la sommatoria di tutti gli incendi nell’ultimo mese, e in nessun momento l’Australia dallo Spazio è apparsa in questo modo.

Due modi facili per accorgersi che non è una foto

Tra le tante possibili spiegazioni per convincersi che l’immagine non possa essere uno scatto fotografico, ne proponiamo un paio. La prima, di natura quasi accademica, è l’evergreen della ricerca della fonte. Come è evidente sulla base di quanto accaduto nelle ultime 48 ore, sui social non è affatto radicata la cultura del verificare le informazioni prima di condividerle: basterebbe una ricerca inversa per immagini, o un’interrogazione a un motore di ricerca, per scovare almeno uno degli infiniti articoli sul tema comparsi fin da subito, che svelano (o meglio, ribadiscono) la verità.

L’altra argomentazione, degna del migliore debunking for dummies, è che la fotografia di un incendio visto dall’alto non potrebbe mai apparire in quel modo, dato che manca il fumo. Chiunque abbia visto la foto di un rogo inquadrato da satellite (o pure da un aereo) sa bene che la coltre di fumo sprigionato dall’incendio copre vistosamente l’area, di fatto rendendo impossibile la vista delle fiamme a meno di rare eccezioni. Se davvero in Australia stessero bruciando tutte quelle zone, dall’alto si vedrebbe solo fumo, e sarebbe improbabile persino riuscire a definire i contorni delle terre emerse.

Non chiamiamola “bufala” o “fake“, però

Forse sull’onda del desiderio di smorzare le imprecisioni che circolavano online, diversi siti e giornali italiani hanno chiarito l’origine dell’immagine e l’hanno definita “bufala”, “semi-bufala”, “fake”, “bluff” o “un falso”. Tutte queste definizioni sembrano però poco calzanti con la realtà dei fatti, e non è un caso che il celeberrimo sito statunitense di debunking Snopes abbia preferito raccontare l’accaduto con la più pacata definizione di miscaptioning, ossia di didascalia incorretta, senza mai utilizzare le parole fake, hoax o false.

In fondo si tratta solo una piccola controversia lessicale, quindi? Non proprio. In alcuni casi Hearsey è stato accusato di aver diffuso informazioni scorrette, di aver ingannato il proprio pubblico e di aver in qualche modo alterato i dati per enfatizzare la gravità della situazione. Anzitutto, va detto che se dovessimo chiamare bufala o falsità qualunque rappresentazione grafica della realtà, realizzata ad hoc per visualizzare una certa informazione, allora anche gli atlanti geografici e i libri di biologia sarebbero pieni di bufale. Inoltre i dati impiegati sono quelli scaricati direttamente dal database online, dunque non c’è prova di alcuna manipolazione.

Qualcuno, poi, ha puntato il dito contro Hearsey attribuendogli la colpa di aver scelto per la propria grafica dei colori troppo verosimili (la prossima volta gli chiederemo di rappresentare gli incendi in blu, così come chiederemo agli editori dei libri di anatomia di rappresentare il cuore in verde), o di aver esagerato le proporzioni, in un certo senso barando. A parte che l’autore stesso ha ammesso che “l’effetto può apparire leggermente accentuato dal bagliore del rendering”, va detto che la rappresentazione è comunque meno accentuata rispetto a quella che l’elaboratore grafico di Firms disponibile online mostra di default quando si impostano gli stessi parametri. In altri termini, la grafica di Hearsey è smorzata rispetto a quella della Nasa, la quale peraltro impiega colori più sgargianti.

La visualizzazione degli incendi in Australia proposta da Firms e relativa al periodo 5 dicembre 2019 – 5 gennaio 2020 (immagine ricavata da Firms/Nasa)Se invece per bufala volessimo intendere che il contenuto è stato creato ad arte per ingannare, il fatto che la didascalia originale dell’immagine ne raccontasse tutti i dettagli basta a rendere insostenibile la tesi.

Le sviste degli anti-bufala e il concetto di verità

Se da un lato non c’è alcuna informazione scorretta imputabile ad Hearsey (ma semmai a qualche condivisore impulsivo sui social), dall’altro alcune piccole imprecisioni sono state raccontate da diversi siti di debunking. Per esempio, Bufale.net ha descritto l’immagine come una “sovrapposizione di incendi nel Paese negli ultimi anni”, quando si tratta solo dell’ultimo mese, Il Post ha inserito alcune considerazioni sul “ruolo etico delle false informazioni”, quando non è chiaro quale sia la parte falsa del lavoro di Hearsey, e Giornalettismo ha descritto Hearsey come uno “tra i primi a condividere lo scatto“, quando invece l’immagine è proprio sua e quindi è stato il primo in assoluto.

Infine, e qui c’entra anche lo stesso Hearsey, tutti hanno parlato di “visualizzazione tridimensionale” o di “rendering tridimensionale” o di “simulazione tridimensionale”: trattandosi di un’immagine statica pubblicata su Instagram, sarebbe più opportuno parlare di contenuto ‘bidimensionale’, o al più di un’immagine 2d ricavata da un rendering 3d e che dà la percezione della profondità. Anche perché i dati forniti dalla Nasa sono relativi a una griglia bidimensionale, dunque non è chiaro come ne possa essere estrapolata un’informazione tridimensionale.

Più che di vero e falso, di giusto e sbagliato, di bufale e debukning, avrebbe più senso parlare di cose spiegate bene e di cose raccontate un po’ un tanto al chilo.

