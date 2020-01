Perché Sony ha presentato un’auto elettrica

7 Gennaio 2020 – 14:28

Il gruppo giapponese non si era mai accostato al settore automobilistico, ma alla fiera internazionale ha portato un veicolo elettrico dotato di numerosi sistemi e tecnologie Sony. Dai sensori utilizzati per la sicurezza dentro e fuori dall'abitacolo al sistema di intrattenimento. Non è ancora chiaro però se l'auto sarà prodotta in serie o rimarrà un concept.



Fonte: Fanpage Tech