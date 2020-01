Libia, la guerra cambia ancora e l’Europa non sa cosa fare

7 January 2020 – 11:26

Tripoli, piazza dei martiri: i funerali di alcuni dei cadetti uccisi il 5 gennaio alla scuola militare (foto: Hazem Turkia /Anadolu Agency via Getty Images)Non che lo si scopra oggi, basti pensare al supporto alle autorità, come la sedicente Guardia Costiera, che gestiscono il traffico di esseri umani da e per i lager del paese reso possibile nel caso italiano dall’accordo bilaterale sull’immigrazione del 2017, rinnovato alla fine dello scorso anno. Ma nel pieno della crisi internazionale innescata dagli Stati Uniti con l’uccisione a Bagdad del generale iraniano Qasem Soleimani e che promette di sconquassare gli equilibri fino al Nord Africa, l’Europa non perde occasione per dimostrare tutta la sua fragilità. No, non solo in Iraq, dove i membri europei dell’alleanza internazionale contro l’Isis si muovono in completa autonomia (la Germania ha deciso in due giorni il ritiro di parte delle truppe) ma soprattutto nella vicina Libia. “L’Ue deve fare passi avanti o si ritroverà di fronte a fatti compiuti” spiega oggi Paolo Gentiloni, commissario Ue, ex premier ed ex ministro degli Esteri, a Repubblica. Non poteva riassumere meglio i bisogni dell’Unione.

Sul piano geopolitico internazionale, infatti, Bruxelles semplicemente non esiste. Arriva sempre dopo, mai prima. E il fallimento, anzi l’aborto, della missione dei ministri degli Esteri di Italia, Germania, Gran Bretagna insieme all’Alto rappresentante per gli affari esteri Josep Borrell prevista per oggi a Tripoli ne è l’ultima e più bruciante dimostrazione. Proprio mentre atterrano in Libia i primi mercenari dell’Sna, l’Esercito libero siriano supportato (e pagato: 2mila dollari al mese a testa) da Erdogan e composto da ribelli arabi siriani, turkmeni, afghani e di altre nazionalità che hanno perpetrato orribili atrocità per esempio nel corso dell’offensiva nel Kurdistan siriano e vivono di violenza e saccheggi. Senza contare la richiesta di Ankara all’Algeria di usare le basi aeree del paese per sorvolare più rapidamente la vicina Libia: se il governo di Abdelaziz Djerad accettasse, lo scacchiere si allargherebbe ancora. Tutto in cambio degli accordi economici, pure quelli condannati dall’Ue senza alcun esito, sullo sfruttamento delle risorse marittime. In gran parte al largo delle coste di Cipro, membro Ue e ultimo paese a ospitare una capitale divisa, con un Nord riconosciuto solo dal governo del Sultano.

Come si vede, tutto si tiene. Non c’è pezzo dello scacchiere, nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente, nell’Africa settentrionale ma anche oltre, che non risenta delle turbolenze e delle decisioni precedenti e successivi. In Libia, per esempio, sembra progressivamente riproporsi il devastante schema siriano, con Turchia e Russia ad affrontarsi tramite terze parti, meglio appunto se mercenari come quelli del Sna o della società Wagner e i paesi arabi che si piazzano secondo le convenienze. Il disimpegno statunitense e la trasparenza dell’Ue (con la Francia che ha per prima boicottato la missione dei vicini europei visto che sostiene Haftar e gli altri che tuttavia non riescono neanche a condannarne la carneficina del 5 gennaio in una scuola militare a Sud di Tripoli, in cui sono morti decine di cadetti) stanno dunque dando alla crisi libica la sua terza, spaventosa incarnazione: dopo la “rivoluzione” contro Gheddafi e un nuovo fronte dell’Isis affiancato alla guerra civile, l’ex colonia italiana si sta appunto sirianizzando. Secondo le ultime notizie, il generale della Cirenaica avrebbe ricevuto altri rinforzi dalla Russia, con armamenti e uomini da società simili alla famigerata Wagner e grazie a questo sostegno starebbe di nuovo stringendo su Tripoli.

Con annessi cortocircuiti, certo ai nostri occhi assurdi sebbene non lo siano poi troppo, come quelli di un governo di accordo nazionale insediato dall’Onu che rimbalza una (a questo punto, con Sirte in bilico, inutile) missione diplomatica dei ministri europei e appunto cerca sostegno altrove, in un paese che si muove con logiche del tutto diverse. Per come si stanno mettendo le cose – ancora peggio che negli scorsi anni, anche per il mix di pavidità e mortale tatticismo dei governi europei – la conferenza di Berlino sulla Libia, riprogrammata per l’ennesima volta nella seconda parte di gennaio, si preannuncia dunque un balletto senza gli invitati più importanti ed è probabile possa slittare ulteriormente. La guerra civile permanente dall’altra parte del Mediterraneo si sta infatti trasformando in un conflitto internazionale ancora più sporco che in passato, dal quale Bruxelles e le cancellerie del Vecchio continente – ad esclusione di quella parigina – appaiono senza voce. Perché è l’Europa a non averne una.

