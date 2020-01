Facebook sta iniziando a segnalare chiaramente bufale e fake news

7 Gennaio 2020 – 20:28

Per contrastare la diffusione di disinformazione sulle sue pagine, il social sta attivando in questi giorni in Italia le misure annunciate qualche settimana fa negli Stati Uniti, che contrassegnano in modo più chiaro i contenuti che le organizzazioni di esperti in tutto il mondo hanno segnalato come portatori di fake news e informazioni false.



Fonte: Fanpage Tech