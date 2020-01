Cosa c’è da sapere sul processo a Harvey Weinstein

7 January 2020 – 11:30

(foto: Getty Images)Ironia della sorte, subito dopo i party sfavillanti dei Golden Globe 2020, è iniziato il processo a Harvey Weinstein, il potente produttore che delle feste hollywoodiane era presenza fissa e ambiguo manovratore. Proprio durante la cerimonia di premiazione, il presentatore Ricky Gervais, introducendo Sandra Bullock, aveva lanciato una stoccata agli attori lì riuniti: “La prossima ospite è la protagonista di Bird Box, un film in cui le persone si salvano la pelle facendo finta di non vedere. Come aver lavorato per Weinstein”, ha detto il comico. Che lo star system del cinema americano sia stato connivente o meno, ora il produttore sarà impegnato a New York a difendersi dai cinque capi di imputazione relativi alle accuse mosse da due donne (di cui una rimasta anonima), per i fatti relativi al 2006 e 2013.

Dallo scoppio dagli scandali sessuali nell’autunno 2017, sono passati oltre due anni e nel frattempo più di 80 donne, fra cui Asia Argento, Mira Sorvino e Rose McGowan, si sono fatte avanti accusando Weinstein di molestie e violenze sessuali. Oltre al fallimento della sua società e al tracollo della reputazione, lo scandalo aveva portato anche alla nascita del movimento #MeToo con l’invito a denunciare tutti i casi in cui le donne subiscono violenza in ambiti lavorativi e non solo.

Arrestato e poi rilasciato su cauzione (ma in libertà vigilata a maggio 2028), Weinstein, che si è dichiarato non colpevole, affronterà il processo che potrebbe durare come minimo fino al prossimo marzo, dato che ci saranno anche numerose testimonianze di altre donne vittime di abusi e le cui parole sono fondamentali per provare la natura predatoria e recidiva dei comportamenti del produttore. Da questo processo, lui rischia un minimo di 20 anni di detenzione, ma c’è chi non esclude la probabilità dell’ergastolo.

L’ex re Mida di Hollywood è coinvolto in molti altri casi giudiziari: solo a Los Angeles ci sono otto procedimenti aperti nei suoi confronti, con due nuove accuse di stupro giunte solo negli ultimi giorni. Allo stesso modo a Londra: su di lui pendono altre 11 accuse di violenze sessuali databili fra gli anni Ottanta e il 2015. Lo scorso maggio i legali di Weinstein avevano reso noto di aver raggiunto un accordo civile del valore di 44 milioni di dollari per risarcire altre vittime di abusi nonché molti dipendenti della Weinstein Company nel frattempo fallita; mentre a dicembre un secondo accordo di 25 milioni di dollari era stato raggiunto con altre vittime.

All’età di 67 anni, Weinstein si è presentato in queste ore in tribunale a New York, apparentemente debilitato e camminando aiutato da un deambulatore, mentre in aula lo aspettavano più di 200 giornalisti da tutto il mondo e, soprattutto, le rappresentanti di diverse associazioni per i diritti delle donne.

