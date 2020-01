Chi sono le 10 persone più ricche del mondo

7 January 2020 – 11:35

Puntuale come ogni anno arriva la classifica dei miliardari più ricchi del mondo stilata da Bloomberg. Anche per quest’anno il primo posto vede la sfida tra aziende tecnologiche, con Jeff Bezos che batte lo storico rivale Bill Gates e si piazza al vertice della classifica dei dieci multimiliardari del pianeta. Con un patrimonio di 118 miliardi di dollari, il fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon si conferma il più ricco di tutti anche per quest’anno, nonostante il divorzio dalla moglie abbia pesato lievemente sulla sua ricchezza.

Il secondo posto è quindi occupato dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, che nel 2019 ha riportato un patrimonio personale di 113 miliardi di dollari. A chiudere il podio, in terza posizione troviamo l’imprenditore francese Bernard Arnault, proprietario del colosso del lusso Lvmh, che ha recentemente acquistato il marchio Tiffany & Co. Arnault ha un patrimonio di 106 miliardi di dollari.

Questa volta fuori dal podio è il miliardario imprenditore americano Warren Buffett che si colloca al quarto posto con un patrimonio personale di 89,4 miliardi di dollari. Metà classifica esatta invece per Mark Zuckerberg che possiede una fortuna di 81,1 miliardi di dollari.

Al sesto posto degli uomini più ricchi del mondo troviamo l’imprenditore spagnolo Amancio Ortega, fondatore del gigante della moda Zara e uomo più ricco di Spagna, con una fortuna personale stimata attorno ai 75,6 miliardi di dollari netti. Il settimo e l’ottavo posto sono invece occupati dalla coppia storica che ha fondato Google, cioè Larry Page e Sergey Brin, che recentemente hanno annunciato il loro ritiro dalla cariche che ricoprivano in Alphabet. Page ha un patrimonio personale di 67 miliardi di dollari mentre Brin segue con 65 miliardi.

Al nono posto si posiziona l’imprenditore messicano Carlos Slim Helú, che opera in diversi settori, dalle telecomunicazioni al settore assicurativo e bancario, e possiede un patrimonio di 62 miliardi di dollari. A chiudere la classifica dei dieci super ricchi del mondo è infine l’industriale americano Charles Koch, figlio del fondatore delle Koch Industries, con un patrimonio netto di 61,3 miliardi di dollari.

La prima donna si trova al 11esimo posto ed è Julia Flesher Koch, vedova di David Koch e ora titolare delle Koch Industries, con un patrimonio di 61,3 miliardi di dollari. La seconda donna invece è Françoise Bettencourt Meyers, la cui famiglia possiede il gruppo L’Oreal, che si piazza al 13esimo posto con 58,7 miliardi.

