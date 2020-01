A Londra ha appena aperto un pub che serve solo birra analcolica

7 January 2020 – 11:16

Le quindici spine del Brewdog AF Bar (foto: Brewdog)Homer Simpson probabilmente commenterebbe con un d’oh corrucciato – e con lui molti estimatori del mondo della birra. A Londra ha appena aperto un pub in cui viene servita solo birra analcolica. Si trova a pochi passi dalla metro Old Street ed è la prima birreria alcol free al mondo.

L’inaugurazione, avvenuta il 6 gennaio, cade non a caso durante il Dry January, campagna di salute pubblica (attiva soprattutto in Gran Bretagna) che invita ad astenersi dall’alcol per l’intero mese di gennaio. Una sorta di “fioretto” per cercare di ristabilire un rapporto più equilibrato e meno fuori controllo con l’alcol, che nel Regno Unito viene consumato abitualmente in grandi quantità.

Ad aprire il pub analcolico londinese è il birrificio artigianale scozzese Brewdog, nato nel 2007 e diventato in breve molto noto (anche in Italia). Nel suo BrewDog AF Bar (AF sta per alcol free, appunto) propone quindici spine con birre che hanno meno dello 0,5% di alcol (per la legge italiana una birra analcolica deve essere sotto l’1,2%).

Il Brewdog AF Bar aperto a Londra(foto: Brewdog)Fra le etichette: Nanny State, la prima birra no alcol creata da BrewDog, e la versione analcolica della famosa Punk, cavallo di battaglia del birrificio. Poi, due nuove referenze della casa (una scura stout e una New England IPA), birre analcoliche di altri birrifici e sidro no alcol. Nel locale si può anche mangiare, fare il brunch e partecipare a gare di karaoke hip hop o giocare al bingo.

Il pub senza sbornia avrà successo tra gli inglesi, notoriamente fan sfegatati della birra? Brewdog scommette di sì e cita alcuni dati: secondo il UK Beer Market Report del 2018 di Mintel, il 28 per cento dei bevitori di birra sta diminuendone il consumo per motivi di salute, mentre recenti analisi delle vendite hanno registrato una crescita del 381 per cento dal 2017 delle birre a basso o nullo contenuto di alcol.

Secondo James Watt, uno dei fondatori del birrificio, “senza alcol non deve essere sinonimo di senza gusto”. La sfida del BrewDog AF Bar è proprio quella di proporre prodotti di qualità in un ambiente che non abbia nulla da invidiare al tradizionale pub. Basterà? Staremo a vedere. Intanto cheers.

