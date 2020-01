Ces 2020: Lg punta sui tv 8K e sugli elettrodomestici smart

6 January 2020 – 19:13

Las Vegas (Usa) – Le novità annunciate durante il Ces da Lg puntano a confermare la leadership del marchio coreano soprattutto nel settore dei televisori e degli elettrodomestici. Il colosso di Seoul ha infatti messo sotto i riflettori il primo suo tv oled 8K al mondo, un oggetto dagli interessanti contenuti estetici e tecnologici.

Il prodotto della linea Lg Signature, serie Z9, non a caso ha vinto i premi iF Design Award e del Red Dot Award proprio per l’elegante soluzione di design minimalista, che lascia spazio solo all’essenziale grazie a un display ultrasottile e privo di cornice, sorretto da un originale base in alluminio spatolato. Il televisore è equipaggiato con un sistema di intelligenza artificiale che controlla via la qualità delle immagini sia il suono erogato da un impianto di ben 80 watt.

Accanto a questo top di gamma e Lg ha presentato un’intera line up di ben otto modelli con risoluzione 8K. La gamma 2020 include i TV Oled 8K del marchio premium (88”/77” Oled ZX) e i tv NanoCell (75”/65” Nano99”, 75”/65” Nano97”, 75”/65” Nano95”), tutti compatibili con lo standard 8K ultra hd definito dalla Consumer Technology Association (CTA). Inoltre questa linea di prodotti pensata per offrire al consumatore un’esperienza la real 8K, sono equipaggiati con il nuovo processore AI α (Alpha) 9 Gen 3 e in grado di interagire facilmente con i dispositivi IoT domestici.

Per sottolineare la crescente leadership nel settore degli elettrodomestici a Las Vegas Lg ha mostrato anche la nuova linea di frigoriferi intelligenti InstaView che permette di guardare all’interno senza aprire la porta attraverso un pannello di vetro trasparente che funziona anche da display per la ricerca di ricette e video. In particolare si distingue il modello InstaView con Craft Ice, ovvero il primo frigorifero al mondo con un fabbricatore di ghiaccio incorporato che produce cubetti di ghiaccio dalla forma sferica che si sciolgono molto più lentamente.

Tra i prodotti più curiosi merita una menzione anche il Column Garden, ovvero un elettrodomestico per la coltivazione indoor. Questo dispositivo per prodotti a “metro zero”, incorpora un sistema avanzato di controllo della luce, della temperatura e dell’acqua, comodi pacchetti di semi all-in-one e un’applicazione di monitoraggio della crescita per aiutare gli utenti a coltivare verdure direttamente in casa.

Novità anche nel settore delle pulizie domestiche con due prodotti: LG CordZeroThinQ A9 Stick Vacuum e il robot CordZeroThinQ Robotic Mop. Il primo prodotto, grazie all’ausilio di specifici accessori può essere utilizzato sia per aspirare che per detergere le superfici e utilizza un avanzato sistema automatico di approvvigionamento idrico che permette di impiegare la giusta quantità di acqua evitando così di lasciare aloni. Il robot invece è dotato di una fotocamera Dual Eye frontale in grado di rilevare e riconoscere accuratamente l’ambiente circostante per evitare urti contro mobili, oggetti o animali domestici. Si possono controllare e far lavorare insieme con l’applicazione di supporto.

Interessante è anche la gamma 2020 di soundbar sviluppate in partnership con Meridian Audio che si distinguono per l’integrazione di alcune tecnologie tra cui il Bass and Space che potenzia la riproduzione delle basse frequenze e l’Image Elevation, che assicura un’esperienza d’ascolto ancora più realistica. Inoltre, la maggior parte dei nuovi modelli supporta gli standard Dolby Atmos e DTS:X, e integra la funzione AI Room Calibration per un settaggio automatico ottimizzato.

Infine, molto ampia anche la collezione dei display professionali dedicata al mondo dei creativi e dei gamer, suddivisi in tre linee: UltraFine, UltraGear e UltraWide. In modo particolare il 32 pollici UltraFine “Ergo” 4K UHD (modello 32UN880) ha vinto il premio CES Innovation grazie al suo design ergonomico grazie alla presenza di un unico cavo di collegamento usb-C, mentre il 27 pollici 27GN950 per i giocatori vanta un tempo di risposta di appena 1 millisecondo, un refresh a 144Hz e un over-clockable fino a 160Hz. Chi cerca invece un prodotto extra large può puntare sul 38 pollici curvo (38WN95C) compatibile con Nvidia G-Sync.

