Ces 2020, i primi gadget dalla fiera di Las Vegas

6 Gennaio 2020 – 18:02

Las Vegas (Usa) – Anche se mancano ancora diverse ore all’apertura ufficiale del Consumer Electronic Show (Ces) 2020, la fiera tecnologica più grande e importante del mondo, molte aziende stanno già annunciando le loro novità dell’anno, attraverso conferenze stampa apposite o in eventi secondari come il Ces Unveiled.

Noi di Wired siamo già “sul campo” e, nella gallery in alto, siamo pronti a mostrarvi una prima carrellata di gadget che hanno catturato la nostra attenzione. Per tutte le altre news da Las Vegas, seguiteci qua e sul nostro canale Instagram @wireditalia.

Il rito dell’Unveiled, ovvero la rassegna che anticipa alcune delle principali novità che verranno esposte al Ces di Las Vegas si è compiuto puntuale. L’antipasto hi-tech andato in scena nei saloni del Mandalay Bay ha confermato che l’edizione 2020 della kermesse tecnologica avrà qualcosa da dire. Le novità infatti non sono mancate anche se forse è mancato il gadget “wow”.

Come ormai accade da qualche anno, questo spazio espositivo non è più appannaggio dei big brand, ma lascia spazio alle sempre più numerose startup provenienti da tutto il mondo che provano a farsi largo nel settore dell’innovazione. L’operazione continua a non essere semplice, le idee fioriscono, ma non sempre sono chiari i target di riferimento e l’utilità dei prodotti.

Almeno a giudicare dalle aziende presenti all’Unveiled alcuni trend sembrano particolarmente vitali, tra questi: il tema della smart home, della mobilità alternativa, del fitness e wellness e della robotica. Ecco un primo assaggio di quello che possiamo aspettarci da questo Ces, pronto a raccogliere le sfide del nuovo decennio.

