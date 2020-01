The Last of Us: Parte II, Cyberpunk 2077, ecco i videogiochi più attesi del 2020

4 Gennaio 2020 – 7:08

L’anno appena cominciato sarà l’ultimo per PlayStation 4 e Xbox One, ma prima di cedere il passo a una nuova generazione, il loro schermi brilleranno ancora di sfavillante luce

Fonte: La Stampa