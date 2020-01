Un inchiostro smart per “scrivere” il libretto delle vaccinazioni sottopelle

3 January 2020 – 16:37

Sviluppato dai ricercatori del MIT, è composto da nanocristalli che riflettono luce nello spettro del vicino infrarosso. I pigmenti non sono visibli a occhio nudo, ma attraverso una semplice fotocamera per smartphone appositamente modificata. In questo modo è possibile tenere traccia delle vaccinazioni effettuate anche nei Paesi dove non esistono registri ufficiali.

Fonte: Fanpage Tech