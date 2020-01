Samsung Galaxy Book Flex Alpha al CES 2020

3 Gennaio 2020 – 16:47

Tra le novità del CES 2020 anche Samsung Galaxy Book Flex Alpha: laptop e tablet insieme, grazie al display da 13,3 pollici touchscreen e versatile.

The post Samsung Galaxy Book Flex Alpha al CES 2020 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico