Dall’1 gennaio 2020 hai a disposizione più giga per navigare in Europa

3 Gennaio 2020 – 14:28

Con l’anno nuovo cambia la formula utilizzata dagli operatori per calcolare il quantitativo minimo di GB da assicurare ai propri clienti nelle connessioni in roaming. L’adeguamento ha un andamento progressivo e ogni anno garantisce più traffico, ma per ogni azienda il quantitativo preciso è diverso.Continua a leggere



Con l’anno nuovo cambia la formula utilizzata dagli operatori per calcolare il quantitativo minimo di GB da assicurare ai propri clienti nelle connessioni in roaming. L’adeguamento ha un andamento progressivo e ogni anno garantisce più traffico, ma per ogni azienda il quantitativo preciso è diverso.

Continua a leggere Con l’anno nuovo cambia la formula utilizzata dagli operatori per calcolare il quantitativo minimo di GB da assicurare ai propri clienti nelle connessioni in roaming. L’adeguamento ha un andamento progressivo e ogni anno garantisce più traffico, ma per ogni azienda il quantitativo preciso è diverso.

Fonte: Fanpage Tech