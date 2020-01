Come recuperare le foto e i video WhatsApp eliminati dal telefono

3 Gennaio 2020 – 17:28

Può capitare, nel fare pulizia sul telefono, di eliminare per errore foto e video ricevuti su WhatsApp che però non si intendeva realmente cancellare. Recuperare questi contenuti in alcuni casi è possibile, ma per farlo occorre aver abilitato le funzioni di backup dell’app e tenere in considerazione alcune valutazioni.

Fonte: Fanpage Tech