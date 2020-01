CES 2020: in arrivo il Real 8K dei televisori LG

3 January 2020 – 13:00

LG ha scelto il palco di Las Vegas per annunciare ufficialmente la propria nuova gamma di televisori premium dotati di tecnologia Real 8K.

The post CES 2020: in arrivo il Real 8K dei televisori LG appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico