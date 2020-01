Questa intelligenza artificiale individua i tumori al seno meglio del radiologo

2 January 2020 – 15:28

Un algoritmo messo a punto dai ricercatori di Google ha dimostrato di saper riconoscere i tumori al seno in modo più accurato di un esperto in carne e ossa, ma anziché sostituire i radiologi è pensato per affiancarli. Al momento infatti al software sfuggono ancora indizi che l’occhio umano è invece in grado di cogliere.

Fonte: Fanpage Tech