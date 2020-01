Gli USA hanno proibito l’uso di TikTok nell’esercito: “È una minaccia cibernetica”

2 Gennaio 2020 – 20:28

Dopo le raccomandazioni del Pentagono e della marina statunitense, anche l’esercito ha vietato l’utilizzo della popolare app per questioni di sicurezza. Il personale sarà libero di continuare a usare TikTok sui dispositivi privati, ma non sugli smartphone provvisti delle credenziali per accedere alle reti governative.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech