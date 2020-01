Da oggi in Italia i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette

2 January 2020 – 10:05

Via libera alla circolazione dei sempre più diffusi mezzi di locomozione a due ruote, che da quest’anno — a differenza di hoverboard, segway e monowheel — per il codice della strada sono equiparati alle normali biciclette. Permangono però limiti e requisiti che se non rispettati possono costare multe.

Fonte: Fanpage Tech